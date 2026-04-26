रिया चक्रवर्तीची बॅंक खाती खुली
विशेष न्यायालयाकडून ‘एनसीबी’चे आदेश रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीसह कुटुंबीयांची चार बॅंक खाती गोठवण्याचे आदेश एनडीपीएस विशेष न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले. अनिवार्य कायदेशीर तरतुदीचे पालन न करता बॅंक खाती गोठवल्याचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले. तसेच आरबीआयच्या नियमांनुसार ही खाती वापरण्यास परवानगीही न्यायालयाने दिली.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासादरम्यान २०२०मध्ये ही खाती गोठवण्यात आली होती. खाती गोठवण्याच्या कारवाईसाठी एनडीपीसी कायद्यांतर्गत विहित मुदतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून एनसीबीने मंजुरी मिळवली नव्हती. परिणामी बॅंक खात्यांवर लादलेली ही निर्बंधात्मक कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. संबंधित प्रकरणात कायदेशीर सुरक्षा उपायांचे पालन केलेले नाही. मालमत्ता गोठवण्याचा किंवा जप्त करण्याचा आदेश काढण्यात आल्यापासून ३० दिवसांत सक्षम प्राधिकरणाकडून पुष्टी मिळाल्याशिवाय ताे लागू होत नाही, असे विशेष न्यायाधीश यू. सी. देशमुख यांनी रिया, तिचा भाऊ शौविक आणि आई संध्या यांनी दाखल केलेला अर्ज स्वीकारताना स्पष्ट केले. ही एक गंभीर स्वरूपाची चूक असून, अर्ज मंजूर होण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सरकारी पक्षाचा विराेध
आरोपींच्या कथित विधानांचा आणि अमली पदार्थांशी संबंध असल्याच्या आरोपांचा हवाला देताना सरकारी पक्षाने याचिकांना विरोध केला होता. तस्करीच्या रकमेसाठी या खात्यांचा वापर केल्याचा आरोप करून खाती गोठवण्याच्या कृतीचे समर्थन केले होते. तथापि, न्यायालयाने खाती गोठवण्याच्या प्रक्रियेतील वैधानिक त्रुटीपुरतेच स्वतःला मर्यादित ठेवून ही कारवाई अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
