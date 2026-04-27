वसई विरार महानगरपालिका हद्दीत १ मे पासून घरगणना

वसई-विरारमध्ये महाराष्ट्रदिनी जनगणना
वसई-विरार पालिका क्षेत्रात दोन टप्प्यात प्रक्रिया
विरार, ता. २७ (बातमीदार)ः ‘जनकल्याणासाठी जनगणना’ हे ब्रीद घेऊन देशात १६वी जनगणना डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. यानिमित्ताने वसई-विरार पालिका क्षेत्रात दोन टप्प्यात घर सूचीकरण, लोकसंख्या गणना केली जाणार आहे.
१ ते १५ मे कालावधीत नागरिकांना स्वगणना अंतर्गत स्वतःची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांना ३४ प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.
त्यासाठी se.census.gov.in या पोर्टलवर लॉगिन करून माहिती भरल्यानंतर एक युनिक आयडी तयार होईल, जो संबंधित प्रगणकास सादर करणे अनिवार्य आहे. यानंतर १६ मे ते १४ जून या काळात नियुक्त प्रगणक प्रत्यक्ष घरांना भेटी देऊन माहिती संकलित करणार आहेत. या प्रक्रियेत ऑनलाइन पोर्टलवर विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती नागरिकांनी अचूक भरावयाची आहे.
प्रत्येक घर, कुटुंबाची माहिती १ ते ३४ प्रश्नांतून जाणून घेतली जाणार असून, जनगणना कायदा १९४८ नुसार अचूक माहिती देणे नागरिकांना बंधनकारक आहे. वसई-विरार शहर पालिकेतील नागरिकांनी जनगणना प्रक्रियेत प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- अजीव पाटील, महापौर
