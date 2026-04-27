ठाणे महापालिका उपायुक्त उमेश बिरारी निलंबित

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : जमीन महसूल प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून मुंबई पश्चिम उपनगरातील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, तसेच सध्या ठाणे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर उपायुक्त म्हणून कार्यरत असलेले उमेश बिरारी यांना राज्य सरकारने तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. महसूल व वन विभागाने २४ एप्रिलला आदेश जारी केला.
सरकारच्या आदेशानुसार, मुंबई उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना उमेश बिरारी यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध जमीन प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. जमीन व्यवहारांमध्ये चुकीचे मूल्यांकन करणे, सरकारला आर्थिक तोटा होईल असे निर्णय घेणे, तसेच वरिष्ठांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील आरोपांची गांभीर्य लक्षात घेता, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निश्चित करण्यात आले असून, पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
शंकर पाटोळे लाच प्रकरणानंतर बिरारी यांच्यावर अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सध्या त्यांच्याकडे जनसंपर्क विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि आरोग्य विभाग या तीन जबाबदाऱ्या होत्या. मात्र, भूतकाळातील घोटाळे आता उघडकीस आल्यामुळे त्यांना मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
