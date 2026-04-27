किरकोळ वादातून वेटरचा ग्राहकावर हल्ला

अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) : एका देशी बारमध्ये ग्राहकाच्या डोक्यात वेटरने काचेचा ग्लास मारून त्याला जखमी केल्याची घटना समोर आली आहे. किरकोळ वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले असून, याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी वेटरविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
चिंतामण दगडू हरड (वय ३१, रा. उल्हासनगर) हे अंबरनाथ पूर्वेकडील एका देशी बारमध्ये गेले होते. ते आपल्या टेबलवर बसले असताना, त्याच टेबलवरील दुसरा एक ग्राहक आणि बारमधील वेटर संतोष ओमकारनाथ पुरी (वय ४५) यांच्यात कडाक्याचे भांडण सुरू झाले. हरड यांनी मध्यस्थी करत हे भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचा राग आल्याने वेटर पुरी याने, तू आमच्या भांडणात का पडतोस, असे म्हणत चिंतामण यांची मान धरत, त्यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. रागाच्या भरात वेटरने हातातील काचेचा ग्लास चिंतामण यांच्या डोक्यात मारल्याने ते जखमी झाले आहेत.
