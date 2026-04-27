स्थायी समितीत २० प्रस्तावांना मंजुरी

कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी (ता. २४) सभागृहात पार पडली. या बैठकीत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एकूण ३५ विषयांच्या अजेंड्यापैकी २० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, तर विविध कारणांमुळे १५ प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आले. स्थायी समितीचे सभापती मल्लेश शेट्टी यांनी मंजूर प्रस्तावांना अधिकृत मान्यता दिली.
बैठकीदरम्यान शहराशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सदस्यांनी मते मांडली. विशेषतः सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी फेरीवाल्यांच्या वाढत्या समस्येकडे लक्ष वेधले. शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या वाढत असून वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या हालचालींवर त्याचा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ठोस धोरण आखून प्रभावी कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तक्रारींच्या आधारे वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडून काही दुकानांवर सील कारवाई योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पावसाळ्यापूर्वीच्या तयारीवरही बैठकीत तीव्र चर्चा झाली. नाल्यांच्या साफसफाईत होत असलेल्या विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित करत, पावसाळा जवळ येऊनही संबंधित विभागाकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. वेळेत नालेसफाई न झाल्यास पावसाळ्यात शहरात पाणी साचण्याची समस्या गंभीर होऊ शकते, अशी भीती सदस्यांनी व्यक्त केली. इतर सदस्यांनीही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करत प्रशासनाने तातडीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. दरवर्षी पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पाणी साचण्याच्या समस्येवर यंदा वेळेत प्रतिबंधात्मक उपाय करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त झाले. बैठकीच्या शेवटी प्रशासनाला प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आणि पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले.
