अवैध वाहतुकीवर भाडेवाढीचा तोडगा

मुरबाड, ता. २६ (वार्ताहर) : कल्याण-मुरबाड मार्गावरील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अखेर इको वाहनचालकांनी भाडेवाढीचा मार्ग स्वीकारला आहे. परिणामी, या मार्गावरील नियमित प्रवाशांच्या खिशाला कात्री बसली असून, नव्या दरांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
रायते पुलाजवळ १३ एप्रिलला झालेल्या भीषण अपघातात ११ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांनी अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात धडक मोहीम राबवली. या कारवाईमुळे इको व पिकअप वाहनचालकांमध्ये खळबळ उडाली होती. अनेक वाहनांनी नियमांचे पालन करण्यास सुरुवात केली असून, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी घेण्यावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर इको चालक-मालक संघटना आणि संबंधित घटकांमध्ये चर्चा होऊन प्रति प्रवास पाच ते दहा रुपयांची भाडेवाढ जाहीर करण्यात आली. कोरोनापासून भाडेवाढ न झाल्याचे कारण देत चालकांनी वाढत्या खर्चाचा दाखला दिला आहे. मात्र, यामुळे रोजच्या प्रवासासाठी या मार्गावर अवलंबून असलेल्या कामगार, विद्यार्थी आणि नोकरदारवर्गावर आर्थिक ताण वाढला आहे.
सहा प्रवाशांचा नियम पाळणार
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आता सहा ते सात प्रवासीच घेण्यात येणार आहेत. नियमांचे पालन करत सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मर्यादित भाडेवाढ आवश्यक होती, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सुदाम भोईर यांनी दिली.
बिर्ला गेट ते मुरबाड मार्ग भाडे (रुपयांत)
बिर्ला गेट-पोटगाव, किशोर, मुरबाड - ५०
बिर्ला गेट-कोळम, मामणोळी, हिंदूसेवा संघ - ४०
बिर्ला गेट-रेवती, बापसई, इंडाला कॉलेज - ३०
बिर्ला गेट-रायते, गोवेली - २५
रायते/गोवेली-इंडाला कॉलेज, कोळम, मामणोळी - २०
रायते/गोवेली-पोटगाव, किशोर, वांजळे - ३०
मुरबाड ते बिर्ला गेट मार्ग भाडे
मुरबाड-पाचवा मैल, कांव, म्हारळ, बिर्ला गेट - ५०
मुरबाड-किशोर, वरखाड, पोटगाव, राजनगर - २०
मुरबाड-हिंदूसेवा संघ, कोळम, रेवती - ३०
मुरबाड-गोवेली, रायते, पांजरपोळ - ४०
म्हारळ/पाचवा मैल-रायते, गोवेली - २०
