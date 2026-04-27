‘थ्रू अवर आयज’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी अनोखा उपक्रम
घाटकोपर, ता. २७ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि मूल्याधारित शिक्षणाची प्रभावी झलक सादर करणारा ‘थ्रू अवर आयज’ हा अनोखा कार्यक्रम एसआरएमडी डिवाइन टच, घाटकोपर यांच्या वतीने शनिवारी (ता. २५) कैलास टॉवर हॉल, आर. ओडियनसमोर, घाटकोपर (पूर्व) येथे उत्साहात पार पडला.
विद्यार्थ्यांनी स्वतः नियोजन करून साकारलेली ‘लर्नर-लेड’ प्रदर्शनी या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरली. इंटरॅक्टिव्ह स्टॉल्स, सर्जनशील मांडणी आणि हृदयस्पर्शी सादरीकरणांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी मूल्याधारित शिक्षणाचे जिवंत चित्र उभे केले. आपल्या कल्पना, अनुभव आणि शिकवण प्रभावीपणे मांडत त्यांनी उपस्थितांची मने जिंकली. या कार्यक्रमास नगरसेविका राखी जाधव आणि नगरसेवक धर्मेश गिरी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला. उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेचे आणि मेहनतीचे कौतुक करत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. ‘थ्रू अवर आयज’ हा कार्यक्रम केवळ प्रदर्शनीपुरता मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण अनुभवण्याची एक आगळीवेगळी संधी ठरला. या उपक्रमातून उपस्थितांना नवे विचार, प्रेरणा आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळाली.
