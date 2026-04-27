उपायुक्त डॉ. गायकवाड याला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
नवी मुंबई महापालिकेतील लाच प्रकरण
नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिकेचे निलंबित उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड याला सोमवारी सायंकाळी बेलापूर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ४२ हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटकेत असलेले गायकवाड याची शुक्रवारी न्यायालयाने १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती.
अतिक्रमण नियंत्रण विभागातील एका कंत्राटदाराचे प्रलंबित बिल मंजूर करण्यासाठी डॉ. गायकवाड याने ४२ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गत आठवड्यात पालिकेच्या मुख्यालयात सापळा रचून त्याला त्याच्याच दालनात ही लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. या अटकेमुळे नवी मुंबई महापालिकेत मोठी खळबळ उडाली होती. अटकेनंतर दोन दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यावर शुक्रवारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्या वेळी न्यायालयाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानुसार तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती; मात्र आज सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
