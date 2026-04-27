आमदार विश्वनाथ भोईर यांची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली भेट
कल्याण, ता. २७ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेचे शिंदे सेनेचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांची प्रकृती गेल्या काही महिन्यांपासून ठीक नसल्याने ते आजारी होते. त्यांच्यावर आज सोमवारी ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या वेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार भोईर यांची भेट घेतली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी शस्त्रक्रियेपूर्वी भोईर यांच्याशी मोबाईलद्वारे संवाद साधला होता. त्याच वेळी तुम्ही काही काळजी करू नका. तुमची सगळी काळजी मी घेणार, असे आश्वासित केले होते. त्यांच्या उपचार प्रक्रियेत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय मदत कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे हेदेखील लक्ष ठेवून हाेते. शस्त्रक्रियेपश्चात उपमुख्यमंत्री यांनी आमदार भोईर यांच्याशी संवाद साधला. तेव्हा आमदार भोईर यांनी बरे होताच जनता दरबार घेणार असल्याचे सांगितले.
photo : MUM26F36341
