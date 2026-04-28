रस्ते अपघाताविरोधात मोहीम
बोईसरमध्ये ‘एक अंमलदार-एक जनजागृती’ उपक्रम
बोईसर, ता. २८ (वार्ताहर) ः पालघर जिल्हा पोलिसांकडून ‘एक अंमलदार-एक जनजागृती’ उपक्रमातून रस्ते अपघात टाळण्यासाठी जनजागृती सुरू आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यातील १६ पोलिस ठाण्यांतर्गत वाहतुकीच्या ४१ महत्त्वाच्या ठिकाणी अधिकारी, अंमलदारांनी नागरिकांशी संवाद साधला.
या उपक्रमात रिक्षाचालक-मालक संघटना, ट्रकचालक-मालक, प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, डिलिव्हरी बॉईज तसेच इतर नागरिकांना वाहतूक नियमांचे पालन, सुरक्षित वाहनचालकांना अपघात प्रतिबंधाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच वाहतूक व्यवस्थापनातील अडचणी, समस्या, त्यावरील उपाययोजना याबाबत उपस्थितांशी चर्चा करण्यात आली. या उपक्रमाला जिल्हाभरातून नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
