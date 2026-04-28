समस्त कक्कय्या समाज महासंघाचे भव्य महाअधिवेशन उत्साहात

कक्कय्या समाज महासंघाचे महाअधिवेशन उत्साहात
धारावी, ता. २८ (बातमीदार) : समस्त कक्कय्या समाज महासंघाचे महाअधिवेशन रविवारी (ता. २६) धारावीतील मनोहर जोशी विद्यालय प्रांगण येथे उत्साहात पार पडले. महासंघाचे अध्यक्ष निवृती सावळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, माजी आमदार धर्माजी सोनकवडे, माजी आमदार बाबुराव माने व उमरगा पंजायत समितीध्या सभापती आकांक्षा नौगुले यांच्या हाते दीपप्रज्वलन व संत कक्कय्या यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले.
प्रारंभी सरचिटणीस प्रकाश दरवेशी यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, अध्यक्ष निवृती सावळकर यांच्या हस्ते उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. महासंघाचे हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. समाजाने संघटित होऊन विकासाची कास धरली पाहिजे, आपली व आपल्या समाजाची प्रगती केली पाहिजे, असे कार्यक्रम घेतल्याने समाजबांधवांमध्ये सुसंवाद वाढीस लागतो या महाअधिवेशनास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. डॉ. पी. पी. पोळ यांनी संस्थापक मारुती सदाफुले यांच्या कार्याचा गौरव केला. ज्येष्ठ साहित्यिक ना. म. शिंदे म्हणाले, की धारावी हे समाजाचे मूळ स्थान आहे. आपण आपली ओळख लपवू नये. महासंघाने ‘एक गाव एक संघटना’ धोरण राबवून जनगणना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली, तर मुकुंद सोनटक्के यांनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर चालत जावे, असे सांगितले.
अध्यक्ष सावळकर म्हणाले, की समाजासाठी सर्वांनी मिळून हातभार लावला पाहिजे. तर मुंबई अध्यक्ष राम कोकणे, कार्याध्यक्ष संदेश शिंदे, केंद्रीय खजिनदार मनोज शिंदे व सर्व पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांनी अधिवेशन व्यवस्थित पार पडावे यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती.
