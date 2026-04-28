रात्रीच्या अंधारात प्रदूषणाचा कहर

वायू प्रदूषणाचा उच्चांक
तारापूरमध्ये रात्रीच्या अंधारात नियमांचे उल्लंघन
बोईसर, ता.२८ (वार्ताहर): तारापूर एमआयडीसीत दिवसा प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळल्याचे चित्र आहे. मात्र, रात्रीच्या वेळी चिमण्यांतून मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण सुरू आहे. त्यामुळे छुप्या पद्धतीने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.
रात्री उशिरा कारखान्यांच्या चिमण्यांतून दुर्गंधीयुक्त धूर मोठ्या प्रमाणात बाहेर सोडला जातो. यामुळे परिसरातील हवेची गुणवत्ता खालावत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकारांमुळे श्वसनाचे आजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी होणारे प्रदूषण लक्षात येणे कठीण असल्याने संबंधित यंत्रणांकडून दुर्लक्ष होत आहे.
कारवाईची मागणी
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील प्रदूषणग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या तारापूर एमआयडीसीमध्ये परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासण्या करून दोषी उद्योगांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, संबंधित उद्योगाकडून याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नसून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.