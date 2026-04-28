डॉ. वैभव देवगिरकर यांना भारत विभूषण सम्मान

डॉ. देवगिरकर यांचा ‘भारत विभूषण’ने सम्मान
घाटकोपर (बातमीदार) : पंजाब विधानसभेच्या प्रतिष्ठित सभागृहात मंगळवारी (ता. २८) इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स अँड हायर एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट तर्फे देशाच्या भविष्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्तींना ‘भारत विभूषण सम्मान’ प्रदान करण्यात आला. या सन्मानासाठी निवड झालेल्या मान्यवरांमध्ये मुंबईतील देव देश वैद्यकीय शैक्षणिक सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. वैभव देवगिरकर यांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. भारत विभूषण सन्मान या पुरस्कारसाठी भारतभरातून विविध क्षेत्रातून ६० हून अधिक रत्नांची निवड करण्यात आली होती. डॉ. देवगिरकर यांनी २०१० मध्ये ‘देव देश प्रतिष्ठान’ची स्थापना केल्यानंतर ग्रामीण महाराष्ट्रासह विविध भागांत ८१५ हून अधिक मोफत आरोग्य शिबिरे आयोजित केली आहेत. या शिबिरांमधून त्यांनी लाखो लोकांना तपासणी, उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पैशा अभावी कोणालाही उपचार नाकारले जाणार नाहीत हा त्यांचा मूलमंत्र ‘कॅन्सर मुक्त भारत’सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमाशी सुसंगत आहे. डॉ. देवगिरकर यांचे कार्य हे केवळ समाजसेवेपुरते मर्यादित नसून, ते परिवर्तन घडवणारे नेतृत्व आहे. महाराष्ट्रातील गावांपासून ते मणिपूरच्या दुर्गम भागांपर्यंत त्यांनी आरोग्यसेवेचा सेतू उभारला आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कार्यामुळे असंख्य लोकांचे जीवन वाचले असून, समाजात नवी आशा निर्माण झाली आहे.
