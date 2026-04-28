मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती
प्रमुख बँक अधिकारी व शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव
अलिबाग, ता. २८ (वार्ताहर) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या प्रमुख बँक अधिकारी व शाखा व्यवस्थापकांचा जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक विलास शिंदे, बँक ऑफ इंडियाच्या विभागीय व्यवस्थापक दीपा सहानी, बँक ऑफ इंडियाचे अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजयकुमार कुलकर्णी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक मंदार वर्तक तसेच विविध बँकांचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्कृष्ट सहकार्याबद्दल जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व बँकांनी कृती आराखडा तयार करून नियोजित वेळेत उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले. कार्यक्रमाच्या शेवटी जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगडचे महाव्यवस्थापक जी. एस. हरळय्या यांनी उपस्थितांचे अभिनंदन करून आभार मानले.
