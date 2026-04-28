दांडेकर महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पालघर, ता. २८ (बातमीदार) : सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात ‘पर्यावरणीय शाश्वतता, सामाजिक प्रगती आणि सुशासन: भारताचे व्हिजन-२०४७ (ईएसएसजी-२०४७)’ या विषयावर एकदिवसीय बहुविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषद प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने झाली. इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र विभाग व अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियानअंतर्गत आयोजित करण्यात आली.
उद्घाटन सत्रात मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. लियाकत खान यांनी मार्गदर्शन केले. प्रमुख वक्ते म्हणून सॅलिसबरी युनिव्हर्सिटी अमेरिका येथील व्हिजिटिंग प्राध्यापक डॉ. प्रवीण सप्तर्षी यांनी ‘भारताची २०४७ ची दृष्टी’ या विषयावर विचार मांडले. तसेच प्रख्यात भूगोलतज्ज्ञ डॉ. हेमंत पेडणेकर यांनी शाश्वत विकास आणि पर्यावरण यांचे महत्त्व स्पष्ट केले. परिषदेतील विविध सत्रांमध्ये कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापाठीचे प्रा. डॉ. संभाजी शिंदे, अमेरिकेली ह्युस्टन विद्यापाठीचे विजयानंद शेलवराज ह्युस्टन, पुण्यातील डॉ. ज्योतिराम मोरे आणि उत्तर प्रदेशातील आयआयएमटी विद्यापीठाच्या डॉ. तुष्टी शर्मा यांनी विशेषतज्ज्ञ म्हणून मार्गदर्शन केले. त्यांनी पर्यावरणीय शाश्वतता, सामाजिक प्रगती आणि सुशासन यासंदर्भात विविध पैलूंवर सखोल चर्चा केली.
या परिषदेत देश-विदेशातील संशोधक, प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला गेला. देश विदेशातून २४० संशोधनपत्र, शोधनिबंध या परिषदेत संशोधकांनी सादर केले आहेत. या परिषदेच्या निमित्ताने शोध निबंधांचे सादरीकरण, चर्चासत्रे आणि संवाद यांच्या माध्यमातून ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेला बळकटी देणारे महत्त्वपूर्ण विचार मांडले गेले. शेवटच्या सत्रात अनेक संशोधक व प्राध्यापकांनी आपले शोध निबंध पीपीटी स्वरूपात ऑनलाईन सादर केले. या सादरकर्त्या संशोधकांचे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान असे तीन गट करण्यात आले होते. त्यातील प्रत्येक गटातून पहिल्या तीन उत्कृष्ट शोधनिबंध सादर करणाऱ्या संशोधकांना आयोजकांमार्फत सन्मानित करण्यात आले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
