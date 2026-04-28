अभाविपचे महापौरांना निवेदन
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील शैक्षणिक, सामाजिक आणि सुरक्षेच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), नवी मुंबईतर्फे महापौर सुजाता सूरज पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात कोपरखैरणे येथील ट्युशन क्लास दुर्घटनेचा संदर्भ देत सर्व क्लासेसचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच अमली पदार्थांच्या वाढत्या वापरावर कठोर कारवाई करावी, असे नमूद करण्यात आले. पाम बीच रोडवरील अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक नियंत्रण कडक करण्याची मागणीही करण्यात आली.
पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बांधकामांमुळे वाढते प्रदूषण आणि फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या घटत्या संख्येबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरातील वाईन शॉप व सिगारेट विक्रीवर बंदीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. बाहेरगावाहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह उभारण्याचाही मुद्दा मांडण्यात आला.
या वेळी रागिनी चौहान, प्रेम जाधव, शिवेंद्र शिरसाट, विश्वजीत पाटील उपस्थित होते. महापौरांनी मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
चौकट :
अभाविपच्या प्रमुख मागण्या
- ट्युशन क्लासेसचे स्ट्रक्चरल ऑडिट
- अमली पदार्थ विक्रीवर कारवाई
- पाम बीच रोडवर वाहतूक नियंत्रण
- प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना
- फ्लेमिंगो संवर्धन
- शाळांजवळील वाईन शॉप बंद
- विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह
