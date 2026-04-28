ॲग्नेल स्कूल ऑफ लॉचा पदवीदान समारंभ
१३५ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २८ ः नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर नऊ येथील अग्नेल स्कूल ऑफ लॉचा पदवी समारंभ शनिवारी (ता. २५) उत्साहात पार पडला. या समारंभात एकूण १३५ विधी विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली असून मान्यवरांच्या मार्गदर्शनामुळे कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
या समारंभात तीन वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमातील ४६ विद्यार्थी तसेच पाच वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमातील ८९ विद्यार्थी सहभागी झाले होते. अग्नेल चॅरिटेबल ट्रस्टचे संचालक फादर अल्मेडा आणि फादर पिटर डिसुझा यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना वकिली व्यवसायातील प्रामाणिकपणा आणि संयमाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
विधी शाखेचे संचालक डॉ. अंबरीश पटनिगेरे (माजी अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका) यांनी आपल्या भाषणात संस्थेचा इतिहास आणि विद्यार्थ्यांना घडविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. तसेच मुंबई विद्यापीठात अग्नेल स्कूल ऑफ लॉने सलग दोन वर्षे प्रथम क्रमांक मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केल्याचा त्यांनी अभिमान व्यक्त केला.
प्राचार्य डॉ. राजेश साखरे यांनी विद्यार्थ्यांना भावी वाटचालीसाठी मार्गदर्शन करत उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमात बॉम्बे हायकोर्टचे न्यायमूर्ती अश्विन दामोदर भोंबे यांनी विद्यार्थ्यांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा दिली. तसेच न्यायमूर्ती श्रीराम विनायक शिरसाठ यांनी वकिली क्षेत्राचा इतिहास आणि समाजातील त्याचे स्थान याविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या भाषणामुळे विद्यार्थ्यांना वकिली व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली.
