भिवंडी शिक्षण विभागात सेवाशर्तींवरून वाद

भिवंडी, ता. २८ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिका शिक्षण विभागातील सेवाशर्तींच्या नियमांवरून वाद निर्माण झाला आहे. माध्यमिक शाळांसाठी तयार केलेले नियम प्राथमिक शिक्षण विभागालाही लागू केल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेतील सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या पदाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. सरकारकडून नियुक्ती न झाल्याने प्राथमिक विभागाचा प्रभारी कारभार सध्या माध्यमिक शाळेतील एका मुख्याध्यापकांकडे सोपवला आहे. शिक्षक संघटनांच्या मते, ही व्यवस्था नियमबाह्य असून त्यामुळे प्रशासकीय असमतोल निर्माण होत आहे. याप्रकरणी विरोधाचा सूर तीव्र होत असून, पीआरपी पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे भिवंडी शहराध्यक्ष अब्दुल गनी खान यांनी हा मुद्दा महापालिका सभेत मांडण्याची मागणी केली आहे. सेवाशर्तींच्या नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा करून प्राथमिक विभागासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय रचना उभी करावी, जेणेकरून शिक्षकांवर होणारा कथित अन्याय थांबवता येईल. तसेच, शिक्षण विभागासाठी सरकारमार्फत प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. प्राथमिक विभागात माध्यमिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रशासकीय कारवाईची चौकशी करून ती रद्द करण्यात यावी, असेही खान यांनी म्हटले आहे. याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक दुरुस्ती आणि चौकशीची मागणी करणार आहेत.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
