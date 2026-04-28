म्हाडाच्या घरांसाठी मुदतवाढ
मुंबई, ता. २८ : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २,६४० सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहीर केलेल्या लाॅटरीसाठी आता १४ जूनपर्यंत इच्छुकांना अर्ज करता येणार आहेत. लाॅटरीसाठी कमी अर्ज आल्याने म्हाडाने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. तसेच लाॅटरीसाठी आलेल्या पात्र अर्जांची ५ जून रोजी लाॅटरी काढली जाणार आहे. म्हाडाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार या लाॅटरीसाठी अर्ज करण्याची मुदत बुधवारी (ता. २९) संपणार होती. मात्र, मंगळवारी (ता. २८) सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत ५० हजार २५० अर्ज आले आहेत. त्यामुळे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार इच्छुकांना १४ मे रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहेत, तर १५ मे रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अनामत रकमेचा ऑनलाइन भरणा करू शकणार आहेत.
