पाणजू ग्रामपंचायतीसाठी ८२.८५ टक्के मतदान
विरार (बातमीदार)ः वसई तालुक्यातील पाणजू ग्रामपंचायतीसाठी २६१ मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. या वेळी ८२.८५ टक्के मतदानाची नोंद झाली. वसई तालुक्यातील सहा ग्रामपंचायतींमधील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली होती. यात खार्डी-डोलीव, चंद्रपाडा, शिरवली, पाणजू, माजिवली-देपिवली, रानगाव ग्रामपंचायतींमधील सात जागांसाठी मंगळवारी मतदान झाले. सकाळी ७.३० वाजल्यापासून मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या, तर संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत ३१५ पैकी २६१ मतदारांनी मतदान केले. यात १३७ पुरुष आणि १२४ महिला मतदारांचा समावेश होता.
