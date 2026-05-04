जनम बारियाची आयसीएसईमध्ये ९८% भरारी

जनम बारियाची आयसीएसईमध्ये भरारी
विरार (बातमीदार) : विरार येथील जनम मनाली उपेश बारियाने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (आयसीएसई) बारावीच्या परीक्षेत ९८ टक्के गुण मिळवत देदीप्यमान यश संपादन करत, दोन विषयात १०० पैकी १०० गुण पटकावले आहेत. याआधी दहावीच्या परीक्षेत त्याने प्रथम क्रमांक पटकावत गुणवत्ता सिद्ध केली होती. विरारजवळील आगाशी गावातील जनम बारिया हा जुहू येथील जमनाबाई नरसी शाळेचा विद्यार्थी असून, शैक्षणिक क्षेत्रात सातत्याने उच्च दर्जाची कामगिरी करत आहे. विशेष म्हणजे बारावीच्या परक्षेत जिओमेट्रिकल आणि मेकॅनिकल ड्रॉइंग या विषयांमध्ये त्याने १०० पैकी १०० गुण मिळवत आपली गुणवत्ता अधोरेखित केली. या विषयांमधील परिपूर्ण गुणांमुळे त्याच्या अभ्यासातील सखोलता आणि तांत्रिक समज स्पष्ट झाली आहे. जनम हा उत्तम फुटबॉलपट्टू असून इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेत असतानाही तो लहान वयातच कवितादेखिल करतो. त्याच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
