श्रमजीवी संघटना उतरणार रस्त्यावर!*

श्रमजीवी संघटनेचा आंदोलनाचा पवित्रा
विरार, ता. ४ (बातमीदार)ः पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता ९वी ते १०वीचे वर्ग बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती असल्याने तीव्र आंदोलनाचा निर्धार श्रमजीवी संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ५७ शाळांना बसणार आहे. सध्या या शाळांमध्ये सात हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. वर्ग बंद झाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पायपीट करावी लागणार आहे, तर अनेकांचे शिक्षण कायमचे सुटेल, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे एकीकडे केंद्र, राज्य सरकार विकसित भारत करण्याचे स्वप्न पाहत आहे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणावरच गदा आली आहे. त्यामुळे उसगाव येथील श्रमजीवी संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी आंदोलनाचा ठराव मांडला आहे.
आंदोलनाची रूपरेषा
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, गावपातळीवर पालकांना संघटित करून जनजागृती करणे, पालक, विद्यार्थ्यांसह शिक्षण विभागाच्या दारात आंदोलन तसेच गरज पडल्यास हा लढा मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
प्रशासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी श्रमजीवी आंदोलन छेडेल.
- चंद्रा जाधव, प्रवक्ता, श्रमजीवी संघटना
