वागळे इस्टेटमध्ये महावितरणच्या डीपीला आग

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : वागळे इस्टेट परिसरातील ज्ञानेश्वर नगर येथे सोमवारी (ता. ४) पहाटे महावितरणच्या डीपीला अचानक आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही. मात्र या आगीचा फटका त्या परिसरातील चार चाळींना बसला असून त्या चाळींचा खंडित झालेला वीजपुरवठा सुमारे नऊ-दहा तासांनंतर सुरू झाल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
वागळे इस्टेट, ज्ञानेश्वर नगर परिसरातील पोलिस चौकीजवळील महावितरणच्या डीपीला सोमवारी पहाटे सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास आग लागल्याची माहिती प्राप्त झाली. ही माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान, महावितरण कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाने तत्काळ कार्यवाही करत त्या आगीवर पहाटे ३.२० वाजण्याच्या सुमारास पूर्णपणे नियंत्रण मिळविले. डीपीला आग लागल्याने पहाटेपासून काही चाळींचा विद्युत पुरवठा खंडित झाला होता. ते काम दुपारी पूर्ण झाल्यानंतर वीजपुरवठा सुरळीत झाला.
