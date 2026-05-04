अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदतर्फे महापौरांना निवेदन
शहरातील समस्यांबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार ): नवी मुंबई शहरातील विविध शैक्षणिक आणि सामाजिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), नवी मुंबई शाखेच्या वतीने महापौर सुजाता पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे शहराच्या विकासामध्ये आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेमध्ये मोलाची भर टाकणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या वेळी अभाविप नवी मुंबई विधी कार्य संयोजिका रागिनी चौहान, वाशी नगर मंत्री प्रेम जाधव, नेरूळ नगर सहमंत्री शिवेंद्र शिरसाट, विश्वजीत पाटील उपस्थित होते. महापौरांनी या मागण्या सकारात्मकतेने विचारात घेऊन त्यावर योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.
मागण्या
- ट्युशन क्लासेसच्या इमारतींचे ऑडीट आणि योग्य कार्यवाही
- अमली पदार्थांच्या वाढत्या विक्रीवर कारवाई
- रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्था सक्षम करावी
- हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना
- फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे संवर्धन करावे.
- शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात असलेल्या मद्य आणि सिगारेट विक्री केंद्र बंद
- विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शासकीय वसतिगृह
