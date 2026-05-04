आधुनिकतेचं प्रतीक म्हणजे पनवेलचा ओरायन मॉल
अभिनेत्री ऋतुजा बागवे हिचे गौरवोद्गार
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार)ः पनवेल येथे ओरायन मॉलने दशकपूर्ती सोहळा उत्साहात साजरा केला. या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री ऋतुजा बागवे हिने उपस्थित राहून नव्या युगाच्या आधुनिकतेचे प्रतीक ठरलेला मॉल अशा शब्दात मॉलच्या यशाचे कौतुक केले. ग्राहकांसाठी आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय ब्रँड्सची उपलब्धता, तसेच कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी उत्तम जागा निर्माण केल्यामुळे ओरायन मॉल हा आधुनिक जीवनशैलीचा केंद्रबिंदू ठरल्याचे तिने सांगितले.
या सोहळ्यास ओरायन मॉलचे मालक मंगेश परुळेकर, मनन परुळेकर तसेच प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते. सोहळ्यात ‘शॉप अँड विन’ योजनेअंतर्गत लकी ड्रॉ काढण्यात आला. यात प्रथम अक्षय घरत, द्वितीय राम बाबू आणि तृतीय निर्मला सिंग विजेते ठरले. मॉलचे मालक मंगेश परुळेकर यांनी पनवेलकरांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. तसेच, उत्तम प्रतिसादामुळे ओरायन मॉल ब्रँडचा राज्याबाहेर विस्तार करण्याची घोषणा त्यांनी केली. कार्यक्रमाचा समारोप केक कापून आनंदोत्सवात झाला.
