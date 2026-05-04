अवयवदानातून तिघांना जीवनदान

अवयवदानातून तिघांना जीवदान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबईतील ७२ वर्षीय वृद्धाच्या अवयवदानातून तिघांना नवजीवन मिळाले. मुंबईतील होली स्पिरिट रुग्णालय अँड रिसर्च सेंटर येथे या रुग्णाचे उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान रुग्णाला मेंदूमृत ठरवण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे यकृत आणि दोन्ही मूत्रपिंडांचे (किडनी) यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आले. या अवयवदानातून तीन रुग्णांना जीवदान मिळाले असून, २०२६ मधील मुंबईतील हे २३वे अवयवदान ठरले आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे अनेक रुग्णांना नवसंजीवनी मिळत असून, समाजात अवयवदानाबाबत जागरूकता वाढत आहे.
