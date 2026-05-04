‘अलनिनो’च्या प्रभावामुळे एमआयडीसीकडून पाणीकपात

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ : यंदा अल निनो व हिंदी महासागरातील द्विध्रुव (आयओडी)च्या प्रभावामुळे पावसाळा उशिरा येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) नियोजित पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम डोंबिवली व तळोजा औद्योगिक क्षेत्रांसह कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका हद्दीत, तसेच परिसरातील ग्रामपंचायतींवर होणार आहे.
एमआयडीसीच्या बारवी (जांभूळ) जलशुद्धीकरण केंद्रातून होणारा पाणीपुरवठा ७ मे दुपारी १२ ते ८ मे दुपारी १२ आणि २१ मे दुपारी १२ ते २२ मे दुपारी १२ या कालावधीत प्रत्येकी २४ तासांसाठी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. याशिवाय ९ मे आणि २३ मे रोजी पाणीपुरवठा कमी दाबाने होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागासोबत २३ एप्रिलला झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आधीच पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवत असताना या नियोजित कपातीमुळे नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा योग्य साठा करून वापरात काटकसर करावी, असे आवाहन एमआयडीसीकडून करण्यात आले आहे.
