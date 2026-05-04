ट्रान्सफॉर्मर जळल्याने काशीद येथील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याने लॉजिंग मालकांची नाराजी

महावितरणच्या अजब कारभारामुळे काशीदची बत्ती गुल
पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याने लॉजमालकांचे मोठे नुकसान
मुरुड, ता. ४ (बातमीदार) ः मुरूड तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या काशीद येथील ट्रान्सफॉर्मर जळाल्याने सलग दोन दिवस विद्युत पुरवठा खंडित झाला. ऐन सुट्ट्यांच्या हंगामात आणि उष्णतेच्या लाटेत वीज गायब झाल्याने पर्यटकांनी काशीद सोडून घराचा रस्ता धरला. याचा मोठा फटका स्थानिक लॉजमालकांना बसला आहे.
मुरूड तालुक्यातील काशीद समुद्रकिनारी पर्यटकांची नेहमीच वर्दळ असते. शाळांना सुट्ट्या लागल्या असून, आठवड्याच्या जोडून सुट्ट्या आल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक आले होते. परंतु ट्रान्सफॉर्मर जळाल्याने तब्बल दोन दिवस बत्ती गुल झाली. परिणामी पर्यटकांची मोठी गैरसोय झाली. उन्हाच्या वाढत्या तडख्याने पर्यटकांनी अखेर काशीद सोडून चक्क घर गाठल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. यामुळे ऐन मोसमात काशीदमधील असंख्य लॉजमालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याबाबत शाखा अभियंता शेख यांना विचारणा केली असता, ट्रान्सफॉर्मर लवकरच बसवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रविवारी (ता. ३) संध्याकाळच्या सुमारास विद्युत पुरवठा नियमित झाल्याचे सांगितले.
२०० लॉजमालकांना फटका
काशीद येथील अपेक्षित विजेचा वापर लक्षात घेता वारंवार ट्रान्सफॉर्मर जळण्याची घटना घडत आहे. याबाबतीत २०० हून अधिक लॉजमालकांनी आर्थिक फटका बसल्याचे सांगितले. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक आले असताना वीज गायब झाल्याने ग्राहक त्रस्त झाले होते. मुरूड तालुक्याचे तापमान ३९ डिग्री सेल्सिअस असल्याने सर्वांना घामाच्या धारा लागल्या होत्या. ग्रामपंचायत सरपंच संतोष राणे यांनी सांगितले, की महावितरणकडे पर्यायी प्रभावी योजना नाही. वीज साहित्याचा अपुरा पुरवठा असून, एखादा सुट्टा पार्ट हा त्यांना गोरेगाव येथून आणावा लागणे हे समर्थनीय नसल्याचे म्हटले. वारंवार ट्रान्सफॉर्मर जळत असल्याने येथील पर्यटकसंख्या घटत आहे. पर्यटक रूम सोडून जात असल्याने येथील लॉजिंगवाल्यांचे झालेले नुकसान महावितरणने भरून द्यावे, अशी मागणी सरपंच संतोष राणे यांनी केली आहे.
