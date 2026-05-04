अलिबागमध्ये १४ मे रोजी शून्य सावली दिवस
अलिबाग, ता. ४ (वार्ताहर) ः सावली आपली साथ कधीच सोडत नाही, असे म्हटले जाते. पण वर्षातून दोन दिवस असे असतात, की ही सावली आपल्याला अनुभवता येत नाही. या दिवसाला शून्य सावली दिवस असे म्हटले जाते. सूर्य अगदी ९० अंशाच्या कोनात डोक्यावर येणार असल्याने गुरुवार (ता. ७)पासून महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या तारखेला दुपारी १२ वाजता सावली बेपत्ता होण्याचा अनुभव घेता येणार आहे. अलिबागमध्ये हा दिवस १४ मे रोजी असणार असून, याचा अनुभव घेण्याचे आवाहन खगोल अभ्यासकांनी केले आहे.
शून्य सावलीची संकल्पना कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त या दोन रेषांच्या मधल्या पट्ट्यातच सूर्यकिरणे क्रमाक्रमाने लंबरूप पडतात. त्यामुळे या भागातूनच वर्षातून दोनदा शून्य सावलीचा अनुभव घेता येतो. कर्कवृत्ताच्या उत्तरेकडे आणि मकरवृत्ताच्या दक्षिणेकडे सूर्य कधीच डोक्यावर येत नाही. त्यामुळे तेथे नेहमी तिरपी सावली पडते. पृथ्वीचा अक्ष सरळ ९० अंश कोनात असता तर विषुववृत्तावरच नेहमीसाठी शून्य सावली अनुभवता आली असती. हा क्षण अनुभवण्यासाठी अगदी सोपी पद्धत आहे. त्यासाठी साहित्य म्हणजे दोन, तीन इंच व्यासाचा आणि एक दोन फूट उंचीचा पोकळ प्लॅस्टिक पाइप, कोणतीही उभी वस्तू ठेवावी किंवा स्वतः उन्हात सरळ उभे राहावे. सूर्य अगदी डोक्यावर आला की सावली दिसत नाही. सावलीने थोडा वेळ का होईना साथ सोडलेली असेल. हा एक भौगोलिक, गणितीय आणि वैज्ञानिक प्रयोग आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने हा प्रयोग अवश्य पाहावा, असे आवाहन खगोल अभ्यासकांनी केले आहे.
