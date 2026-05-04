कर्मवीरचे बारावीच्या परीक्षेत उज्ज्वल यश
विरार (बातमीदार) : रयत शिक्षण संस्थेच्या कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय व एस. पी. कनिष्ठ महाविद्यालय, जुचंद्रमधील बारावीच्या परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन झाले असून, विद्यालयाचा एकूण निकाल ९७.१० टक्के लागला आहे. वाणिज्य शाखेचा निकाल ९७.१८ टक्के, तर कला शाखेचा निकाल ९७.०१ टक्के इतका नोंदविण्यात आला आहे. वाणिज्य शाखेत दुर्गावती राधेश्याम विश्वकर्मा (८६.३३ टक्के) हिने प्रथम, काजल जितेंद्र जैस्वाल (८५ टक्के) हिने द्वितीय, तर दिव्या दत्ताराम चव्हाण (८२.५० टक्के) हिने तृतीय क्रमांक मिळविला. कला शाखेत मितेश जयेश गोतारणे (६६.६७ टक्के) प्रथम, अमोल यशवंत दळवी (६३.१७ टक्के) द्वितीय, तर सौरभ राजेश कनोजिया (६२.५० टक्के) तृतीय क्रमांक पटकावला. या यशाबद्दल विद्यार्थ्यांचे तसेच त्यांच्या यशामागे असणाऱ्या सर्व शिक्षकवृंदाचे अभिनंदन रयत शिक्षण संस्थेचे जनरल बॉडी सदस्य विनय पाटील, स्थानिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाटील व रायगड विभागाचे सहाय्यक विभागीय अधिकारी तथा प्राचार्य विलासराव जगताप यांनी केले. तसेच विद्यार्थ्यांनी भविष्यातही अशीच प्रगती करत संस्थेचे नाव उज्ज्वल करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.