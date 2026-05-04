नितीन उड्डाणपुलावर सहा वाहनांचा विचित्र अपघात
टेम्पोचालक गंभीर जखमी; वाहतुकीवर परिणाम
ठाणे, ता. ४ : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील नितीन उड्डाणपुलाजवळ सोमवारी दुपारी सहा वाहनांचा विचित्र अपघात घडला. या अपघातात एका टेम्पोचालकाला गंभीर दुखापत झाली असून, इतर वाहनांचे नुकसान झाले आहे. या घटनेमुळे काही काळ वाहतुकीवरही परिणाम झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नितीन उड्डाणपुलाजवळील टाटा मोटर्स शोरूमसमोर नाशिकहून ठाण्याकडे येणाऱ्या मार्गावर एकामागोमाग सहा वाहनांची धडक झाली. या घटनेची माहिती वाहतूक पोलिस कर्मचारी दिलीप पाटील यांनी दुपारी १.४७ वाजता ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला दिली. माहिती मिळताच वाहतूक पोलिस, नौपाडा पोलिस, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. या अपघातात टेम्पोचालक सेख शाबीर महमूद (२२) गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्या डाव्या हाताला व पायाला दुखापत झाली आहे. त्याला तातडीने उपचारासाठी ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
दरम्यान, अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. अपघातग्रस्त दोन वाहने घटनास्थळावरून निघून गेल्याची माहितीही समोर आली आहे. या अपघातात टेम्पोचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, इतर वाहनांचे किरकोळ ते मध्यम नुकसान झाल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी सांगितले.
