शिष्टमंडळाची ‘डीआरपी’सोबत चर्चा
जनअक्रोश मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांची भेट घेतली. या वेळी उपस्थित मुद्द्यांवर याआधीच डीआरपीच्या वतीने कारवाई करण्यात येत असल्याचे कल्याणकर यांनी सांगितले. रहिवाशांना प्रकल्पाबाबत अद्ययावत माहिती देण्यासाठी डीआरपी प्रयत्नशील असून, येत्या काळात प्रकल्पाची सेक्टरनिहाय विस्तृत माहिती रहिवाशांना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना प्रभावीपणे देण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीत पात्रतेच्या निकषात ‘अनिर्णित’ असलेल्या आणि पात्रता निश्चित न झालेल्या उर्वरित रहिवाशांबाबतही चर्चा करण्यात आली. अशा प्रकाराच्या अनिर्णित प्रकरणांना हाताळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात असून, यामध्ये रहिवाशांना आवश्यक कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. अशा मोहिमांमुळे पात्रता निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल, अशी माहिती डॉ. कल्याणकर यांनी दिली. अनिर्णित म्हणजे अपात्र नसून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना पात्र केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
