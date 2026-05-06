वज्रेश्वरी, ता. ६ (बातमीदार) : जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे संस्थापक तथा जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश सांबरे यांच्या ५०व्या वाढदिवसानिमित्त भिवंडी लोकसभा क्षेत्रात विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. समाजोपयोगी कार्यातून वाढदिवस साजरा करण्याचा आदर्श पुढे ठेवत जवळपास ४५० गावांमध्ये हे उपक्रम राबविण्यात आले.
या उपक्रमांमध्ये रक्तदान शिबिर, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर, स्वच्छता अभियान, रांगोळी स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, महिलांसाठी आरी वर्क प्रशिक्षण, शिलाई मशीन प्रशिक्षण तसेच युवकांसाठी कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. या सर्व उपक्रमांना स्थानिक नागरिक, महिला, युवक-युवती यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
नीलेश सांबरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त समाजासाठी काहीतरी सकारात्मक योगदान देण्याच्या उद्देशाने हे सर्व उपक्रम राबविण्यात आले. विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवकांमध्ये क्रीडा व आरोग्याची जाणीव निर्माण करण्यासाठी क्रीडा स्पर्धा तसेच आरोग्य व स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला.
या सर्व उपक्रमांचे नेतृत्व भिवंडी लोकसभाप्रमुख मोनिका पानवे यांनी केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम यशस्वी केले.
नीलेश सांबरे यांच्या ५०व्या वाढदिवसानिमित्त अशा सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजहित जपण्याचा संदेश देण्यात आला. या उपक्रमांमुळे समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास मोनिका पानवे यांनी व्यक्त केला.
