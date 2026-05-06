राऊत यांच्या हस्ते लॉकर प्रणालीचे उद्घाटन
विरार, ता. ६ (बातमीदार) : वसईमधील गार्डवेल इंडस्ट्रीजच्या ऑटोमेटेड सेफ डिपॉझिट लॉकर प्रणालीचे वसई विकास सहकारी बँकेच्या मुख्यालयात बँकेचे अध्यक्ष आशय राऊत यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. बँका, पतपेढ्या व नागरिक यांना ही सुविधा पाहण्यासाठी ३० मेपर्यंतचा वेळ असणार आहे.
ही लॉकरप्रणाली पूर्णपणे स्वयंचलित व संगणकीकृत असून ग्राहकांना अधिक सुरक्षित, जलद आणि सोयीस्कर सेवा उपलब्ध करून देणारी आहे. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पिनआधारित प्रवेश आणि प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळे लॉकरचा वापर अधिक विश्वासार्ह बनल्याचे बँकेने सांगितले. कमी जागेत जास्त लॉकरीची सुविधा या प्रणालीमुळे उपलब्ध असेल. या प्रणालीमुळे ग्राहकांना २४ तास सेवा मिळणार आहे. या लॉकर प्रणालीच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी वसई विकास बँकेचे अध्यक्ष आशय राऊत, उपाध्यक्ष शिरीष राऊत, बँकेचे कार्यकारी अधिकारी दिलीप ठाकूर, गार्डवेल इंडस्ट्रीजचे विल्यम तुस्कानो तसेच वसई विकास बँकेचे संचालक आणि कर्मचारी उपस्थित होते. उद्घाटनप्रसंगी बोलताना आशय राऊत यांनी सांगितले, की बँक आता प्रगती करत असतानाच अशा सुविधा उपलब्ध झाल्याने बँकेबरोबरच त्याचा फायदा ग्राहकांनाही होणार आहे.
