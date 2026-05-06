आर्थिक संकटात कंत्राटी कर्मचारी

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : जिल्ह्यात ग्रामीण भागात ‘हर घर नल से जल’ उपक्रम राबविणाऱ्या जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन रखडले आहे. डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील मानधन न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात आहेत. घर चालवायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
ठाणे जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. जलजीवन मिशनमधील पाच महिन्यांचे, तर स्वच्छ भारत मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. काही महिन्यांपासून मानधन वितरण अनियमित झाल्यामुळे घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील १६० गावांमध्ये ‘हर घर नल से जल’ उपक्रमांतर्गत घराघरांत नळाद्वारे पाणीपुरवठा पोहोचविण्याचे काम या कर्मचाऱ्यांनी केले आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय योजना आणि हागणदारीमुक्त गाव मोहीम राबवत ७७७ पैकी ७०० गावे हागणदारीमुक्त करण्यात आली आहेत. असे असतानाही पाच महिन्यांपासून हे कंत्राटी कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणिते कोलमडली आहे.
प्रणालीमुळे विलंब
कर्मचाऱ्यांनी काही संरचनात्मक अडचणींकडेही लक्ष वेधले आहे. मानधनासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद नसणे, तसेच एसएनए स्पर्श प्रणालीमुळे वेतन जमा होण्यात १५ ते २० दिवसांचा विलंब होणे, या प्रमुख समस्या असल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली.
