पाच लाखांच्या आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी ६५ लाखांचा खर्च

पाच लाखांच्या आरोग्य केंद्रावर ६५ लाखांचा खर्च
भाईंदर, ता. ६ (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदर पालिकेच्या ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी ६५ लाखांचा खर्च केला आहे. प्रती चौरस फुटासाठी पालिकेने २१ हजारांचा खर्च केल्याने प्रशासनाच्या उधळपट्टीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
भाईंदर पूर्वेतील केबिन रोड येथे विटांचे बांधकाम असलेल्या ३०० चौरस फुटाच्या आरोग्य केंद्रासाठी २०१३ मध्ये ८.४० लाख रुपये खर्च झाला होता. त्यापैकी पाच लाख बांधकामासाठी ३.४० लाख फर्निचरसह अन्य कामांसाठी खर्च केला होता. २०१८ मध्ये १८ लाख खर्च करून पुनर्बांधणी करण्यात आली; मात्र स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्याची पुनर्बांधणी झालीच नाही, केवळ दुरुस्ती करण्यात आली. २०२४ मध्ये पुन्हाृ एकदा केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी ४३ लाख ५९ हजार रुपयांचा ठेका देण्यात आला. त्यामुळे या आरोग्य केंद्रावर आतापर्यंत ६५ लाखांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची महालेखा परीक्षकांकडून चौकशीची मागणी भाजपचे नगरसेवक प्रकाश सिंह यांनी केली. तर काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनीदेखील प्रशासकीय काळात झालेल्या सर्व कामांची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात महापालिकेचे शहर अभियंता दीपक खांबीत यांनी सर्व काम नियमानुसार झाले असून त्यात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.
