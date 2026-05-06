दिव्यात दिवसाढवळ्या आठ लाखांची घरफोडी

ठाणे, ता. ६ : दिवा पूर्व परिसरात दिवसाढवळ्या घरफोडी करून चोरट्याने आठ लाख ३१ हजार ८०० रुपयांचे सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. बाथरूमच्या खिडकीतून घरात प्रवेश करून चोरट्याने ही चोरी केल्याचे समोर आले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
मुंब्रा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवा आगासन रोडवरील एकविरा गॅलेक्सी अपार्टमेंटमध्ये पांडुरंग शेळके (वय ४९) हे कुटुंबासह राहतात. ते मंगळवारी (ता. ५) पहाटे कामावर गेले होते. त्यानंतर सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या पत्नीने घराला कुलूप लावून कामासाठी बाहेर पडल्या. दुपारी ३.१५ वाजता घरी परतल्यानंतर चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. माहिती मिळताच पांडुरंग यांनी घराकडे धाव घेत पाहणी केली. या वेळी त्यांना किचनमधील लोखंडी कपाटाचे लॉकर आणि ड्रॉव्हर तुटलेल्या अवस्थेत आढळले. तसेच बाथरूमच्या खिडकीची काच काढून चोरट्याने घरात प्रवेश केल्याचे उघड झाले. चोरट्याने मंगळसूत्र, सोनसाखळी, कानातील दागिने आणि अंगठी असा एकूण आठ लाख ३१ हजार ८०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
