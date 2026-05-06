रिंगरोडवर सायकल, जॉगिंग ट्रॅकची मागणी

कल्याण (वार्ताहर) : दुर्गाडी किल्ला ते टिटवाळादरम्यान उभारलेल्या रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूंना सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक विकसित करण्यात यावेत, अशी मागणी शिवसेना शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. दुर्गाडी चौक ते टिटवाळा या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असते. भरधाव वाहनांमुळे या रस्त्यावर वारंवार अपघात होत असून, अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वतंत्र सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅकची आवश्यकता असल्याचे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. नागरिकांना आरोग्यदायी वातावरणात व्यायाम आणि सायकलिंग करता यावे, तसेच मुलांना सुरक्षित जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी हा परिसर महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. या मागणीमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.