प्रशासनाकडून काही मागण्या मान्य

कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल
माकपच्या मोर्चानंतर प्रशासनाकडून मागण्या मान्य
कासा, ता. ७ (बातमीदार) ः शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी मंगळवारी (ता. ५) पारनाका ते प्रांत कार्यालयावर काढलेल्या माकपच्या मोर्चाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेत काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. तसेच उर्वरित मागण्यांवर ठरावीक कालावधीत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
या मोर्चात १५ हजार आंदोलनकर्त्यांनी सहभाग घेतला. मोठ्या संख्येने जमलेल्या आंदोलकांमुळे सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रशासनावर दबाव निर्माण केला. मागण्या मान्य होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा देत आंदोलनकर्त्यांनी प्रांत कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन छेडले होते. या वेळी आंदोलकांमधील उत्साह लक्षात घेऊन प्रशासनाने उशिरापर्यंत बैठक घेत विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर प्रशासनाने काही मागण्या तत्काळ मान्य करत लेखी आश्वासन दिले, तर उर्वरित मागण्यांवर लवकर कार्यवाही करण्याचे मान्य केले.
‘या’ प्रस्तावांवर कार्यवाही
- डहाणू तालुक्यातील वाकी गावातील ८६ वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित प्रस्ताव ३० जून २०२६ पर्यंत पुन्हा सादर करण्यात येणार असून उर्वरित दाव्यांवरही आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल.
- ‘मातृभूमी रिअल टच डेव्हलपमेंट लिमिटेड’ कंपनीविरोधातील लाखो रुपयांच्या गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात पोलिसांनी तपासाला गती दिली असून गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रस्ताव लवकरच पालघर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
