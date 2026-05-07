मोकळे भूखंड विक्रीच्या बहाण्याचे गंडा

नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) : मोकळे भूखंड विकत देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका टोळीने १५ गुंतवणूकदारांकडून तब्बल ५७ लाख ३६ हजार रुपये उकळून त्यांना फ्लॉट अथवा त्यांची रक्कम परत न करता फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सीबीडी पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य संशयित तेजस डाकी व त्याच्या इतर साथीदारांविरोधात फसवणुकीसह अपहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.
संशयित टोळीने जून २०२२ मध्ये सीबीडी परिसरात लँडलॉर्डस् रिअलटर्स या कंपनीचे कार्यालय सुरू केले होते. त्यानंतर त्यांनी उरण तालुक्यातील वाशवे, वशेणी व पुनाडे या भागातील मोकळे भूखंड विकत देण्याची जाहिरातबाजी केली होती. त्याला भुलून अनेक गुंतवणूकदारांनी या कंपनीकडे धाव घेतली. संशयितांनी या गुंतवणूकदारांकडून भूखंडाच्या मोबदल्यात मोठी रक्कम घेतली. मात्र, पैसे घेऊनही आरोपींनी ना जमिनीचा ताबा दिला, ना गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले.
या प्रकरणात फसवणूक झालेल्यामध्ये पुष्करसिंग रावत याच्यासह प्रवीण चंदनशिव, प्रदीप भाटकर, सुनील वाडकर, कांतीलाल पटेल, गौरव वरसोलकर, राजिंदर सिंग, हफिज अन्सारी, मनोज होळकर, नानी मंडल, तुकाराम ढेपे, सचिन शहाणे, सुनील शेट्टी व इतरांचा समावेश आहे. या सर्वांना मिळून ५७ लाख ३६ हजारांचा गंडा घालण्यात आला असून, या १५ गुंतवणूकदारांनी एकत्र येऊन सीबीडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तेजस डाकी, शुभांगी शिंदे, मनोहर म्हात्रे, प्रेम डाकी, संदेश पाटील, विशाल, प्रीती डाकी आणि श्रीकांत भंडारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
