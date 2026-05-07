उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या ‘महसूल’वर सभापतींचा वॉच

उल्हासनगर, ता. ७ (बातमीदार) : महसूल समिती सभापती प्रेरणा अजित माखीजानी यांच्या उल्हासनगर महापालिकेतील कार्यालयाचे उद्घाटन युथ आयकॉन ओमी कलानी, महापौर अश्विनी कमलेश निकम, माजी महापौर पंचम कलानी, नगरसेविका सीमा कलानी यांच्या हस्ते झाले आहे. याप्रसंगी मालमत्ता कर विभागातील महसूलवर वॉच ठेवण्यात येणार असून, ऑनलाइन टॅक्स भरल्यास नागरिकांना अर्धा टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती प्रेरणा माखीजानी, त्यांचे पती अजित माखीजानी यांनी दिली.
या कार्यक्रमाला शिवसेना गटनेते अरुण आशान, स्थायी समिती सभापती कलवंतसिंग(बिट्टू) सोहता, महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, कमलेश निकम, महिला बालकल्याण समिती सभापती मीना सोंडे, सार्वजनिक आरोग्य समिती सभापती सविता तोरणे रगडे यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते.
आपल्या बेधडक शैलीसाठी ओळखले जाणारे अजित माखीजानी यांनी यावेळी अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या पैशांच्या वापराबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला असून, त्यावर वॉच ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता त्यांच्या या वक्तव्यांनंतर शहराच्या राजकारणात कोणते नवे वळण येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
