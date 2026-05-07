अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी महापालिकेची फेरनिविदा
कामोठे, ता. ७ ( बातमीदार ) : कामोठे येथे अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी पनवेल महापालिकेने निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. नगरसेवक डॉ. अरुणकुमार भगत यांनी महासभेत प्रशासनाला जाब विचारला होता. कामोठेवासीयांनी समाजमाध्यमावर महापालिकेच्या धोरणावर टीकेची झोड उठवली होती. या घटनेनंतर अखेर महापालिकेने अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी फेरनिविदा मागवली आहे.
कामोठे शहराची लोकसंख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली आहे. शहरात आगीच्या घटनेत वाढ होत आहे. आग विझवणारी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कामोठे शहरात अग्निशमन केंद्र असणे गरजेचे झाले आहे. महापालिकेने कामोठे सेक्टर ३२ भूखंड क्रमांक ५ मध्ये ६९०५.३२ चौरस मीटर जागेत अग्निशमन केंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी निविदा मागवली होती. मात्र, ही निविदा तांत्रिक बाबीमुळे रद्द झाल्याने नागरिकांनी रोष व्यक्त केला होता.
नगरसेवक डॉ. अरुणकुमार भगत यांनी महासभेत निविदा रद्द का झाली, तसेच अग्निशमन केंद्राचे बांधकाम सुरू होऊन कधी पूर्ण होणार, अशी विचारणा केली होती. यानंतर महापालिकेने अग्निशमन केंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी नुकतीच फेरनिविदा प्रसिद्ध केली आहे. केंद्राच्या बांधकामासाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
सिडकोने कामोठे शहरात अग्निशमन केंद्र बांधणे आवश्यक होते. मात्र, सिडकोच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कामोठे शहरात अग्निशमन केंद्र उभे राहिले नाही. याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. पनवेल महापालिकेने तत्परतेने अग्निशमन केंद्राचे बांधकाम सुरू करून ते वेळेवर पूर्ण करावे. नागरिकांना आधीच्या धोक्यापासून सुरक्षित ठेवावे.
- डॉ. अरुणकुमार भगत, नगरसेवक कामोठे
