अगरवाल रुग्णालय कर्मचारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाला गती
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी; ३८ मजली दोन, २२ मजली एक इमारत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुलुंड येथील एम. टी. अगरवाल रुग्णालयाच्या कर्मचारी वसाहतीच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. ३८ मजली दोन तर २२ मजली एक इमारत असून, वन बीएचके, टू बीएचके व चार बीएचके फ्लॅट पार्किंगच्या सुविधेसह उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी २२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्याने ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत डॉक्टर, रजिस्टार निवासी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
मुंबई महापालिकाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकटीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुलुंड (पश्चिम) येथील एम. टी. आगरवाल रुग्णालयासाठी अत्याधुनिक कर्मचारी वसाहत उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. डॉक्टर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी तसेच इतर कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक निवास इमारती उभारण्यात येत आहे.
मुलुंड येथील सीटीएस क्रमांक १०२९ व १०३० या भूखंडावर सुमारे ३३४०.२ चौरस मीटर जागेत हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पात ए बी व सी अशा तीन विंग असणार आहेत. इमारतींत बेसमेंट, ग्राउंड, चार पोडियम असणार आहे.
असे होतंय बांधकाम
- विंग ए : ३८ मजली इमारत, १२८ (१ बीएचके) फ्लॅट्स
- विंग बी : २२ मजली इमारत, ५६ (२ बीएचके) फ्लॅट्स आणि १ (४ बीएचके) फ्लॅट
- विंग सी : ३८ मजली इमारत, १९० वैद्यकीय अधिकारी रूम्स (सिंगल व ट्विन शेअरिंग)
- एकूण ३७४ निवासी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
- सामायिक पोडियम, १० लिफ्ट्स आणि ७८ पार्किंग सुविधा
रुग्णसेवेची गुणवत्ता उंचावण्यास मदत
या प्रकल्पामुळे रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना कार्यस्थळाजवळच निवास उपलब्ध होणार असून, आपत्कालीन सेवांमध्ये तत्परता वाढणार आहे. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांना पूरक अशा निवासी प्रकल्पामुळे रुग्णसेवेची गुणवत्ता उंचावण्यास मदत होणार आहे.
