बिना फुरट्याडो व आरोग्य समिती सभापतिपदी निलेश देशमुख विजयी

सभापतिपदांवर बविआचे वर्चस्व
बिना फुरट्याडो, नीलेश देशमुख विजयी
विरार, ता. ८ (बातमीदार) ः महिला व बालकल्याण समिती, आरोग्य समिती सभापती निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीच्या बिना फुरट्याडो, नीलेश देशमुख निवडून आले आहेत. पीठासीन अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या उपस्थितीत ही निवडणूक पार पडली.
महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य समिती सभापतिपदाची निवडणूक बहुजन विकास आघाडीला भाजपमध्ये थेट लढत झाली. महिला व बालकल्याण समितीवर १६ सदस्यांपैकी एक सदस्य गैरहजर राहिल्याने निवडणुकीत बिना फुरट्याडो यांना नऊ तर भाजपच्या सानवी यंदे यांना पाच मते मिळाली. तर उपसभापतिपदासाठी निवडणुकीत बहुजनच्या सुवर्णा पाटील यांना नऊ तर भाजपच्या मीना निकम यांना पाच मते पडली. आरोग्य समितीसाठी झालेल्या निवडणुकीत बविआच्या नीलेश देशमुख यांना १० मते मिळाली, तर भाजपच्या डॉ. योगिता करंजकर यांना सहा मते मिळाली. उपसभापतिपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीच्या निषाद चोरगे यांना १० मते मिळाली तर भाजपकडून जितेंद्र राऊळ यांना सहा मते मिळाली.
उमेदवारांचे अभिनंदन
महापौर अजीव पाटील, उपमहापौर मार्शल लोपीस, सभागृहनेता प्रफुल साने, स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी, माजी महापौर नारायण मानकर, माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर यांनी उमेदवारांचे अभिनंदन केले.
