गॅस महागाईने खानावळ आणि फास्टफूड व्यवसाय होरपळला

गॅस दरवाढीने चहा टपऱ्या, वडापाववाल्यांचे गणित बिघडले
अनेक छोटे व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर
जीवन तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : आधीच सिलिंडरचा तुटवडा आणि त्यात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे करायचे तरी काय, हा प्रश्न शहरातील हजारो चहा टपरीधारक, वडापाव विक्रेते, घरगुती मेस चालक आणि छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांपुढे उभा आहे. खाद्यपदार्थाचे दर वाढवल्यास ग्राहक कमी होतील आणि न केल्यास व्यवसाय गुंडाळावा लागेल अशा दुहेरी कात्रीत ते सापडले आहेत.
अमेरिका-इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीनुळे जागतिक इंधन पुरवठा विस्कळित झाला आहे. गॅस सिलिंडरचे दर थेट ९९३ रुपयांनी वाढल्यामुळे या व्यावसायिकांंना मोठा फटका बसला आहे. आधीच नफ्याचे मार्जिन कमी, त्यात दरवाढ झाल्यामुळे व्यवसायाचे गणित कोलमडल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चहा, नाश्ता आणि खानावळीतील दर १० ते १५ टक्क्यांनी वाढले आहेत किंवा वाढवावे लागणार आहेत. मात्र, त्यामुळे ग्राहकसंख्येवर परिणाम होत असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
गॅसपुरवठा विस्कळित झाल्यामुळे यापूर्वीच १० ते २० टक्के हॉटेल्स बंद पडल्याचे ‘आहार’ या संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास व्यवसाय बंद पडण्याची भीती या व्यावसायिकांना आहे. त्यामुळे ही दरवाढ तातडीने मागे घेण्याची मागणी या व्यावसायिकांची आहे.
दररोज शंभर लोकांसाठी स्वयंपाक करते. गॅस महाग झाल्यामुळे जेवणाचे दर वाढवावे लागत आहेत, पण विद्यार्थी व कामगारवर्गाला ते परवडत नाही. अशीच परिस्थिती राहिली, तर खानावळ बंद करण्याची वेळ येईल.
- आशा कदम, चालक, शकुंतला खानावळ, चेंबूर
खाद्यतेल, गॅस सगळंच महाग झालंय. वडापाव पाच रुपयांनी महाग केला आहे, पण ग्राहकांना वाढलेला दर मान्य नाही. त्यामुळे दररोज वादावादी होते.
- हरिष चौबे, जम्बो वडापावविक्रेते, भांडुप
गॅसचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतोय. आधी १५ रुपयांचा चहा आता २५ रुपयांना विकावा लागतोय. दर वाढवले तर ग्राहक कमी होतात आणि स्थिर ठेवले तर खर्च निघत नाही.
- मुकेश भाई, चहाविक्रेता, कुर्ला नेहरूनगर
