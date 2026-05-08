मालवणीतील मुख्य नाल्याची सफाई रखडली; पूरस्थितीची भीती
मालाड, ता. ८ (बातमीदार) : मालाड पश्चिमेतील मालवणी परिसरातील मुख्य नाल्याची सफाई अद्याप सुरू न झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मे महिन्याचा पहिला आठवडा संपत आला तरी पालिकेकडून नाला सफाईचे काम सुरू करण्यात आलेले नाही.
मालवणीतील हा प्रमुख नाला म्हाडा वसाहत, एमएचबी कॉलनी, स्क्वॉटर कॉलनी, नवीन व जुने कलेक्टर कंपाउंड तसेच कच्चा रस्ता परिसरातून वाहत जाऊन मिठ चौकी येथील मुख्य नाल्यात मिळतो. या नाल्यावर पावसाचे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाण्याचा भार असल्याने वेळेत सफाई न झाल्यास परिसरातील अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी साचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईतील इतर अनेक भागांत नालेसफाईची कामे वेगाने सुरू असताना मालवणीतील मुख्य नाल्याकडे मात्र पालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना नाल्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ व कचरा साचलेला दिसत आहे.
“जर नाल्याची सफाई वेळेत झाली नाही आणि पावसाने लवकर हजेरी लावली, तर नाल्यालगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरून नागरिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते,” अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली.
पालिका प्रशासनाने तातडीने नाला सफाईचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे.
