अक्षय दया मोहिते यांची ‘बिल्लाबाँग’ कादंबरी प्रकाशित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : ‘बिल्लाबाँग’ ही आशय, कथा, आसमंत आणि अन्वयार्थ यातून सध्याच्या समाजाचे वास्तव, जुन्या परंपरा छेदत ढसाळ परंपरेत मांडणारी कादंबरी आहे. आजचे अर्धनागरी जीवन, त्यातील बहुजनांचे आणि अभिजनांचे विश्व या दोन्हीमधील जग अन् तिथली माणसे अक्षय दया मोहिते यांनी अचूक टिपली आहेत. ही मराठीतील एक महत्त्वाची कादंबरी ठरेल, असे प्रतिपादन कवयित्री नीरजा यांनी केले.
‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान शरद पवार इन्सपायर फेलोशिप २०२६’ अंतर्गत, अक्षय दया मोहिते लिखित व ‘ ललित प्रकाशन’ प्रकाशित ‘बिल्लाबाँग’ या कादंबरीचा प्रकाशन सोहळा नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्टस येथे दिमाखात पार पडला. प्रकाशन समारंभाला कवयित्री नीरजा, ज्येष्ठ समीक्षक मुकुंद कुळे, एनसीपीयेचे आर्ट प्रलेखन अधिकारी डॉ. सुजाता जाधव तसेच दत्ता बाळसराफ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी श्रीनिवास नार्वेकर, सुधीर चित्ते यांनी कादंबरीच्या काही भागाचे अभिवाचन केले.
या वेळी ज्येष्ठ लेखक अरुण शेवते, प्रा. मंगेश बनसोड, लेखिका श्यामल गरुड, लेखक डॉ. श्रीधर पवार, दिग्दर्शक विजय कळमकर, कवी अविनाश गायकवाड, अविनाश उषा वसंत, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक प्रदीप कोकरे, कवयित्री लक्ष्मी यादव साहित्यिक प्रा. अविनाश कोल्हे, यांसह साहित्यिक, सामाजिक आणि चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पारंपरिक संकेत तोडणारी कादंबरी
या वेळी बोलताना समीक्षक मुकुंद कुळे म्हणाले, ही कादंबरी भाऊ पाध्ये आणि जी. के. ऐनापुरे यांच्या भाषेला पुढे नेणारी असून, निमशहरी संस्कृतीतील तरुणांचे विश्व प्रकर्षाने मांडते. सध्याच्या मराठी साहित्यात ही कादंबरी भाषेचे सर्व पारंपरिक संकेत तोडत आपले म्हणणे प्रखरपणे मांडते. ही कादंबरी वाचताना एखादी दर्जेदार ‘वेबसीरिज’ पाहत असल्याचा अनुभव येतो, असेही ते म्हणाले.
