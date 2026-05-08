विकास हायस्कूल विक्रोळीचा दहावीच्या निकालात उज्ज्वल यश

घाटकोपर, साकीनाका, विक्रोळीतील शाळांचा दहावीच्या निकालात झंझावाती यश
अनेक शाळांचा ९० टक्क्यांहून अधिक निकाल
घाटकोपर, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबईतील घाटकोपर, साकीनाका आणि विक्रोळी परिसरातील विविध शाळांनी यंदाच्या दहावीच्या परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन करत शैक्षणिक गुणवत्तेची उज्ज्वल परंपरा कायम राखली आहे. विद्यार्थ्यांची मेहनत, शिक्षकांचे समर्पित मार्गदर्शन आणि पालकांचे सहकार्य यांच्या बळावर अनेक शाळांनी ९० टक्क्यांहून अधिक निकाल नोंदवत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
साकीनाका परिसरातील समता विद्यामंदिर इंग्रजी शाळेचा ९८ टक्के निकाल लागला असून, मराठी माध्यमानेही ९६ टक्के निकालाची परंपरा कायम राखली आहे. विद्यार्थ्यांनी विविध विषयांत विशेष प्राविण्य मिळवत शाळेचे नाव उंचावले आहे. त्याचबरोबर ट्युलिप इंग्लिश शाळेनेही ९६ टक्के निकाल नोंदवत शैक्षणिक क्षेत्रात आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या यशामुळे शाळांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांनी एकमेकांचे अभिनंदन केले. संस्थेचे सचिव राजेश सुभेदार यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. विद्यार्थ्यांची मेहनत, शिस्त आणि शिक्षकांचे मार्गदर्शन यामुळेच हे यश शक्य झाले, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच घाटकोपर येथील हिंदी हायस्कूलने यंदाच्या एसएससी परीक्षेत दैदिप्यमान यश मिळवत ९८.४४ टक्के निकाल नोंदवला आहे. हिंदी माध्यमाच्या परीक्षेस २८७ विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले होते. त्यापैकी २८१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून हिंदी माध्यमाचा निकाल ९७.९१ टक्के लागला आहे. या यशाबद्दल समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह, मुख्याध्यापक राजेंद्र कुमार डी. सिंह आणि निदेशिका डॉ. ऊषा मुकुंदन यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. तर श्री इंद्रदेव सिंह हिंदी हायस्कूल (इंग्रजी माध्यम) मध्ये परीक्षेला बसलेले सर्व ९८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, इंग्रजी माध्यमाचा निकाल १०० टक्के लागला आहे. तसेच विक्रोळीच्या विकास महाविद्यालयाचा निकाल ९०.९० टक्के लागल आहे. विकास महाविद्यालयातील ७७ पैकी ७० विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत. या शाळेतील साक्षी घुले हिने ९२.२० टक्क्यांसह प्रथम क्रमांक मिळवला. तर स्वरा देशमुखला ९०.४० टक्के, तर गौरी कुरकुलेने ८९.२० टक्के गुणांसह तृतीय क्रमांक पटकावले.
विशेष म्हणजे, या शाळेतील १४ विद्यार्थ्यांनी विशेष श्रेणी, तर २३ विद्यार्थ्यांनी प्रथम श्रेणी मिळवली आहे. तसेच दोन विद्यार्थ्यांनी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवत शाळेच्या यशात भर घातली आहे. संस्थेचे चिटणीस डॉ. विनय राऊत, डॉ. अनघा राऊत, मुख्याध्यापिका वैष्णवी राऊत तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
