अनधिकृत शाळांना प्रशासनाचा दणका

ठाणे, ता. ८ : महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांविरोधात प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, शिक्षण विभागाने ५८ बेकायदा शाळांची यादी जाहीर केली आहे. या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या ५८ शाळांपैकी ३७ शाळांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या सर्वेक्षणात मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या अनेक शाळा आवश्यक मान्यता न घेता सुरू असल्याचे उघड झाले. त्यानुसार मान्यता न घेतलेल्या अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये मराठी माध्यमाच्या दोन, हिंदी माध्यमाच्या तीन आणि इंग्रजी माध्यमाच्या तब्बल ५३ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमधून आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी तसेच राज्य शिक्षण मंडळाच्या विविध माध्यमांच्या अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक ४३ अनधिकृत शाळा दिवा प्रभाग समिती क्षेत्रात आढळून आल्या आहेत. त्याखालोखाल कळवा परिसरात नऊ शाळा असून, मानपाडा-माजिवडा आणि उथळसर प्रभाग समिती क्षेत्रात प्रत्येकी दोन शाळा आहेत. तसेच मुंब्रा आणि वर्तकनगर येथे प्रत्येकी एका अनधिकृत शाळेची नोंद झाली आहे.
आरटीई कायद्याअंतर्गत संबंधित शाळांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पालकांनी आपल्या मुलांचा प्रवेश घेण्यापूर्वी शाळेची अधिकृत मान्यता, युडायस क्रमांक, प्रथम मान्यता प्रमाणपत्र, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधांची खातरजमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रवेश घेतल्यास पालक जबाबदार!
शाळेच्या मान्यतेबाबत शंका असल्यास पालकांनी विष्णूनगर, नौपाडा येथील ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाशी संपर्क साधावा, असेही प्रशासनाने सांगितले. अनधिकृत शाळेत प्रवेश घेतल्यास त्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची राहणार नसल्याचे उपायुक्त मिताली संचेती यांनी स्पष्ट केले.
आकडेवारीमध्ये घट
मागील शैक्षणिक वर्षात ठाणे महापालिका हद्दीत ८१ अनधिकृत शाळा कार्यरत होत्या. त्या वेळी जवळपास १९ हजार विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत होते. यंदा अनधिकृत शाळांची संख्या ५८ पर्यंत खाली आली असून, त्यातील ३७ शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
