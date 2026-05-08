दहावीमध्ये मुलींचाच बोलबाला

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शुक्रवारी (ता. ८) दहावीचा निकाल जाहीर केला. ठाणे जिल्ह्याने यंदा ९५.०४ टक्के निकालाची नोंद करत उत्तम यश मिळवले असले, तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निकालात किंचित घट झाल्याचे दिसून आले आहे. मागील वर्षी जिल्ह्याचा निकाल ९५.५७ टक्के होता.
यंदाच्या परीक्षेसाठी ठाणे जिल्ह्यातून एकूण एक लाख ११ हजार ३२२ विद्यार्थ्यांनी हजेरी लावली होती. त्यापैकी एक लाख पाच हजार ४०८ विद्यार्थी यशस्वी ठरले. जिल्हा माध्यमिक शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये ५३ हजार ३६३ मुलांचा, तर ५२ हजार ४५ मुलींचा समावेश आहे. निकालाच्या आकडेवारीत यंदाही मुलींनीच सरस कामगिरी केल्याचे स्पष्ट झाले. मुलींचा उत्तीर्णतेचा टक्का ९६.३५ राहिला, तर मुलांचा निकाल ९३.८० टक्के नोंदवण्यात आला. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मुलींचे सातत्यपूर्ण वर्चस्व कायम असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता दहावीच्या निकालाकडे विद्यार्थ्यांसह पालकांचे लक्ष लागले होते. निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांनी आनंद साजरा करत पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी तयारी सुरू केली आहे.
यंदाही मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक
ठाणे जिल्ह्यातून यंदाच्या वर्षी एक लाख ११ हजार ३२२ विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली होती. त्यामध्ये ५७ हजार १०५ मुले तर, ५४ हजार २१७ मुलींचा समावेश होता. ५७ हजार १०५ मुलांपैकी ५३ हजार ३६३ मुले तर, ५४ हजार २१७ मुलींपैकी ५२ हजार ४५ मुली उत्तीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे यंदाही मुली उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे.
मिरा-भाईंदर पालिका क्षेत्राचा सर्वाधिक निकाल
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्राचा दहावीचा निकाल ९७.५५ टक्के लागला आहे. मिरा-भाईंदर शहरातून १० हजार २१९ विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली होती. यापैकी नऊ हजार ९६९ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यामध्ये पाच हजार १३४ मुलांचा तर, चार हजार ८३५ मुलींचा समावेश आहे.
दहावीचा निकाल (टक्केवारीनुसार)
शहर/तालुका (पालिकानिहाय) उत्तीर्ण मुले उत्तीर्ण मुली एकूण
ठाणे ९३.६० ९६.१२ ९४.८३
नवी मुंबई ९५.२८ ९७.३५ ९६.२७
मिरा-भाईंदर ९६.८१ ९८.३५ ९७.५५
कल्याण-डोंबिवली ९५.६३ ९७.१२ ९६.३५
उल्हासनगर ९०.९९ ९४.७४ ९२.८४
भिवंडी ९०.३० ९५.७३ ९३.११
तालुकानिहाय आकडेवारी (टक्क्यांमध्ये)
कल्याण ८९.९० ९५.०२ ९२.३२
अंबरनाथ ९५.१५ ९६.९६ ९६.०२
भिवंडी ८८.९८ ९२.३१ ९०.५६
मुरबाड ९१.३८ ९४.११ ९२.६९
शहापूर ९२.७३ ९५.५८ ९४.१२
एकूण ९३.८० ९६.३५ ९५.०४
